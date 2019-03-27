Ночной пожар в Волжском выгнал на улицу почти 40 человек

Происшествия 27.03.2019 09:14
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27.03.2019 09:14
Пожар, вспыхнувший в Волжском минувшей ночью, устроил тревожную побудку для 37 жителей многоквартирного дома. По сведениям, полученным ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Пушкина поступило в 2:42. На место быстро прибыли расчёты пожарно-спасательной части №13. Оказалось, что в подвале дома вспыхнули старые вещи. Огонь распространился на площади около 10 квадратных метров. Пламя потушили в 2:58 К счастью, при пожаре никто не пострадал, однако густой дым вынудил бойцов МЧС вывести жителей дома на улицу. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной ЧП.
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