В Советском районе Волгограда столкнулись шесть машин, есть пострадавший (ВИДЕО)

Происшествия 25.03.2019 21:09
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25.03.2019 21:09
Крупная авария произошла сегодня вечером в Советском районе. Как стало известно ИА “Высота 102” из источников в экстренных службах региона, по предварительным данным, на проспекте Университетском столкнулись шесть легковых автомобилей.
На место аварии прибыли сотрудники полиции и врачи. На данный момент есть сведения пока об одном пострадавшем. Травмы головы получила 41-летняя женщина - водитель одного из автомобилей. Сейчас она госпитализирована.
По словам очевидцев, движение транспорта затруднено.
Фото и видео: Юлия Трофимова
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