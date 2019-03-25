В Советском районе Волгограда столкнулись шесть машин, есть пострадавший (ВИДЕО)

Крупная авария произошла сегодня вечером в Советском районе. Как стало известно ИА “Высота 102” из источников в экстренных службах региона, по предварительным данным, на проспекте Университетском столкнулись шесть легковых автомобилей.











На место аварии прибыли сотрудники полиции и врачи. На данный момент есть сведения пока об одном пострадавшем. Травмы головы получила 41-летняя женщина - водитель одного из автомобилей. Сейчас она госпитализирована.

По словам очевидцев, движение транспорта затруднено.