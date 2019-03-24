Происшествия

ДТП в Волгоградской области унесло жизнь человека, еще двое в больнице

Происшествия 24.03.2019 09:47
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24.03.2019 09:47


Столкновение двух легковых автомобилей в Новоаннинском районе  унесло жизнь молодого человека. Как сообщили ИА “”Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, ДТП случилось в субботу около пяти часов вечера между поселком Кирпичным и совхозом “АМО”. 23-летний парень погиб на месте еще до прибытия скорой помощи. Различные травмы получили двое мужчин 51 и 60 лет. Пострадавшие госпитализированы в Михайловскую центральную райбольницу.  Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

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