Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы

Скандальная речь депутата Набиева (справа) обернулась потерей мандата
Политика 21.03.2019 13:10
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21.03.2019 13:10
Депутаты Волгоградской облдумы сегодня единогласно проголосовали за сложение полномочий парламентария Гасана Набиева. За принятие постановления высказались все 24 народных избранника, присутствующих на заседании заксобрания, сообщает ИА «Высота 102». Сам Набиев в зале отсутствовал.
Причиной досрочного ухода Гасана Набиева из думы явился федеральный политический скандал, в центре которого оказался сам «слуга народа». 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской областной думы Набиев назвал пожилых граждан, получающих 8000 рублей пенсии, алкашами и тунеядцами. По его словам малообеспеченные граждане сами виноваты в своем материальном положении. ИА «Высота 102» опубликовал на своем сайте эксклюзивную видеозапись выступления законодателя, которую вскоре продублировали многие российские СМИ, включая главные телеканалы.
События развивались стремительно: уже вечером 6 марта публичные извинения за оскорбления в адрес граждан из уст депутата принесли лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков и сам Набиев. Примерно в это же время на федеральном сайте «ЕР» появилось официальное заявление партии: поступок Набиева решено вынести на обсуждение комиссии по этике. 12 марта поведение господина Набиева резко осудил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В тот же день вечером комиссия по этике рекомендовала реготделению партии власти исключить Набиева из партии. 13 марта президиум регионального политсовета «ЕР» лишил депутата партбилета. 14 марта Гасан Набиев написал заявление о сложении депутатских полномочий.
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