Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы





Депутаты Волгоградской облдумы сегодня единогласно проголосовали за сложение полномочий парламентария Гасана Набиева. За принятие постановления высказались все 24 народных избранника, присутствующих на заседании заксобрания, сообщает ИА «Высота 102». Сам Набиев в зале отсутствовал.

Причиной досрочного ухода Гасана Набиева из думы явился федеральный политический скандал, в центре которого оказался сам «слуга народа». 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской областной думы Набиев назвал пожилых граждан, получающих 8000 рублей пенсии, алкашами и тунеядцами. По его словам малообеспеченные граждане сами виноваты в своем материальном положении. ИА «Высота 102» опубликовал на своем сайте эксклюзивную видеозапись выступления законодателя , которую вскоре продублировали многие российские СМИ, включая главные телеканалы.

События развивались стремительно: уже вечером 6 марта публичные извинения за оскорбления в адрес граждан из уст депутата принесли лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков и сам Набиев. Примерно в это же время на федеральном сайте «ЕР» появилось официальное заявление партии: поступок Набиева решено вынести на обсуждение комиссии по этике. 12 марта поведение господина Набиева резко осудил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В тот же день вечером комиссия по этике рекомендовала реготделению партии власти исключить Набиева из партии. 13 марта президиум регионального политсовета «ЕР» лишил депутата партбилета. 14 марта Гасан Набиев написал заявление о сложении депутатских полномочий.



