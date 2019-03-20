













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «подсластить пилюлю» въезжающим в Волгоград автолюбителям решили дорожники вблизи ростовской трассы. Разоблачение магии: в Волгограде разом закипели двигатели у 20 нелегальных маршруток. Были ваши, станут наши: забывчивая клиента банка подарила неизвестному мужчине стопку денег

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