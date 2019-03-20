Общество 20.03.2019 20:02
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20.03.2019 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «подсластить пилюлю» въезжающим в Волгоград автолюбителям решили дорожники вблизи ростовской трассы. Разоблачение магии: в Волгограде разом закипели двигатели у 20 нелегальных маршруток. Были ваши, станут наши: забывчивая клиента банка подарила неизвестному мужчине стопку денег
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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