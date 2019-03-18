На месте снесенного рынка на ул. Ангарской в Волгограде откроется современная ярмарка

Общество 18.03.2019 15:40
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18.03.2019 15:40
Новая ярмарка, отвечающая всем современным нормам и требованиям, появится в Дзержинском районе по улице Ангарской, 55б на месте старого рынка, у которого в прошлом году истек срок аренды. Власти учли пожелания жителей Дзержинского района, привыкших на протяжении двадцати лет здесь покупать сельскохозяйственную продукцию, и решили оставить назначение участка прежним, однако формат работы торговой площадки должен кардинально измениться. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, прежний арендатор, несмотря на неоднократные обращения районной администрации, так и не предпринял никаких мер, чтобы улучшить работу рынка – все эти годы торговля здесь велась с ветхих торговых рядов и из разномастных павильонов, немало претензий у контролирующих органов и самих горожан было и по санитарному состоянию торговой площадки.
Земельный участок ООО «Тепловые сети» получило в аренду в 1998 году, после чего здесь появились первые торговые павильоны. Многие из них представляли собой самодельные конструкции. Арендатор муниципальной земли не следил за состоянием ни самого рынка, ни прилегающей к нему территории, чем вызывал недовольство горожан, которые неоднократно жаловались районным властям на постоянный шум и мусор рядом с рынком.
В связи с окончанием срока аренды муниципалитет в мае 2018 года направил землепользователю официальное уведомление, предоставив возможность предпринимателю самостоятельно освободить занимаемую площадь. Однако на протяжении всего последующего времени бывший арендатор никаких действий по возвращению земельного участка муниципалитету не предпринял. Администрации Дзержинского района пришлось организовать демонтаж незаконно стоящих конструкций собственными силами.
После завершения работ здесь планируется организовать новую ярмарку, отвечающую всем современным требованиям. Здесь появятся аккуратные торговые павильоны, оформленные в едином архитектурном стиле, твердое покрытие, санузлы, места сбора отходов. Площадка будет обеспечена контрольными весами, аптечкой, также будет осуществляться контроль качества реализуемой продукции.
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