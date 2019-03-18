Волгоградское УФАС не выявило сговора в зимнем росте цен на куриные яйца

Перед Новым годом цены на куриные яйца «били рекорды»
Экономика 18.03.2019 15:00
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18.03.2019 15:00
Согласованных действий производителей или крупных оптовых посредников в установлении цен на куриные яйца в декабре 2018 года, когда было зафиксировано резкое подорожание этого продукта, в Волгоградской области не установлено. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградском УФАС, антимонопольное ведомство по итогам проверки, проведенной на основании обращений граждан и торговых сетей, установлено, что рост отпускных цен на яйца куриные был обусловлен ростом стоимости корма, электроэнергии и ГСМ. Поставщиками яиц в торговые сети являются не только производители куриного яйца (птицефабрики), а также хозяйствующие субъекты, осуществляющие перепродажу фасованного яйца, при этом рынок поставки и реализации товара не ограничивается территорией одного субъекта.
В ноябре-декабре 2018 года производители яйца, осуществляющие деятельность на территории нашего региона, повысили отпускные цены на продукцию в среднем на 30% именно по указанным выше причинам. В одно и то же время значительно увеличили отпускные цены на яйцо куриное и крупные оптовые посредники, которые поставляют значительный объем этого продукта в торговые сети (при неизмененности закупочной цены в декабре 2018 г. отпускная цена в зависимости от категории товара, увеличилась на 25%-57,5%). Отмечается, что данные организации не входят в одну группу лиц.
УФАС поясняет, что действия указанных посредников подпадают под запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения (ст. 11 Ф Закона о защите конкуренции). При этом Законом о защите конкуренции данные соглашения допускаются, если учредителем (участником) юридического лица являются одно или несколько физических лиц, если суммарная выручка таких организаций за последний календарный год не превышает 400 млн. рублей. Суммарная выручка указанных посредников за 2017, а также за 2018 год не превышает 400 млн. руб., в связи с чем у управления отсутствуют основания для принятия мер антимонопольного реагирования.
Учитывая, что динамика изменения цен на куриные яйца в розничных сетях является различной, согласованных действий среди торговых сетей не выявлено.
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