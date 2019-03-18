Происшествия 18.03.2019 11:48
2005 8
18.03.2019 11:48
Возбуждено уголовное дело об использовании при трудоустройстве подложного диплома воспитателя дошкольного учреждения в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данный факт был выявлен прокуратурой Иловлинского района Волгоградской области.
Как следует из материалов надзорной проверки, 1 сентября 2015 года 35-летняя уже бывшая воспитательница детского сада, одновременно являющегося специализированным центром развития ребенка, обратилась в дошкольное учреждение по вопросу трудоустройства на должность воспитателя.
Для подтверждения своей квалификации она предоставила диплом педагога по специальности "Дошкольное образование" ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный социально-педагогический университет". Установлено, что женщина в указанном образовательном учреждении не обучалась, какие-либо документы об окончании ВУЗа ей не выдавались. Более того, какое-либо профильное образование у нее отсутствует.
Дознание по уголовному делу проводится ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области. В настоящее время женщина уволена из образовательного учреждения.
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