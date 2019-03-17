Общество

«Они ползают и летают»: Волгоградка «оживляет» камни

Общество 17.03.2019 14:09
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17.03.2019 14:09


Стрекоза, бабочка, ежик, ящерица, божья коровка на листочке – изображения насекомых и животных на камнях как будто живые,  и так и кажется, что они вот-вот вспорхнут или юркнут подальше, испугавшись  человека. Жительница Волгограда Маргарита Стефанцова уже несколько лет занимается тем, что расписывает маленькие булыжники, плоские осколки и большие глыбы. 
Идея появилась, когда во дворе своего частного дома муж Маргариты сделал маленький искусственный пруд.  Компьютерный дизайнер по профессии, жительница Волгограда решила попробовать себя и в ландшафтном дизайне. «Захотелось, чтобы на камнях рядом с прудом появились лягушки и черепахи, вот и решила их нарисовать», - вспоминает художник-самоучка. 


В дело пошли художественные акриловые краски на водяной основе. Они удобны тем, что их можно тут же смыть, если что-то не получится. Правда, когда картины покроешь потом лаком, сделать это будет уже невозможно. Изображения насекомых и представителей семейства пресмыкающих Маргарита подсматривает в интернете, правда, в процессе придумывается что-то свое, а секрет того, что картинки выглядят как живые, заключается в нанесении теней. Поэтому и возникает иллюзия трехмерной картинки, а насекомые и животные смотрятся  как настоящие».


Самая главная проблема для волгоградки – это подручный материал. Знакомые и родственники привозят подходящие камни с моря, с берегов горных рек – там они в основном плоские. В нашей местности основу для будущих картин найти сложно – они неправильной формы, угловатые и острые. Рисовать на плоской основе проще, на пористой – сложнее, но зато изображения получаются более интересными, особенно, если у оригинала – лягушки или ящерицы - кожа неровная. 


Готовые каменные картины Маргарита дарит друзьям и знакомым. «Когда из дома увозят очередной камень, тут же возникает желание сделать дубликат. Но абсолютно похожим он никогда не бывает», - рассказывает волгоградка. 


По словам Маргариты, на каждую картину может уйти несколько часов и даже несколько месяцев. «Все зависит от вдохновения, иногда только одну идею можно «вынашивать» очень долго», - признается она. Например, несколько лет назад волгоградке привезли огромный валун с берега реки Терек. «В машину его поднимали несколько человек, такой он тяжелый. Я была в восторге – сразу поняла, что камень похож на голову змеи. Но пока не решусь приступить к процессу, продумываю нюансы», - признается Рита. 


По словам волгоградки, процесс «оживления» камней приносит душевное спокойствие. «Если чувствую, что накатывает плохое настроение, берусь за свое любимое дело», - говорит жительница Волгограда. Но самая большая награда, по ее словам, - в восторге друзей и знакомых, которые получают камни в подарок. Уже десятки самобытных работ «поселились» в оранжереях волгоградцев, на дачах и просто на подоконниках и радуют их новых хозяев. 

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