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Как сдать биометрию в Волгограде

Телеком 16.03.2019 09:42
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16.03.2019 09:42


В Волгограде увеличивается количество банков, которые регистрируют своих клиентов в Единой биометрической системе. Так, 83 тысячи клиентов одного только «Почта Банка» в Волгоградской области сдали свои биометрические данные за время действия системы. По данным сайта cbr.ru в Волгограде сдать свои биометрические данные на сегодняшний момент можно в 13 банках, сообщает ИА «Высота 102». До конца этого года все отделения всех банков страны должны овладеть технологией сбора биометрических данных.
Для чего нужно сдавать биометрию
Прежде всего для удобства. Воспользоваться множеством цифровых услуг можно, что называется, «не вставая с дивана», круглосуточно и под надежной защитой от мошенничества. Главное условие — наличие Интернета.
Как создать свой цифровой образ 
Шаг первый. Выбираем банк, берем с собой документы 
Прийти банк, который работает в системе и клиентом которого вы являетесь, написать согласие на сбор биометрических данных, потому что это — дело добровольное и бесплатное. Для регистрации в Единой системе требуется паспорт, СНИЛС и аккаунт на портале Госуслуги.
Шаг второй. Сбор данных: запись голоса и изображения лица
Существует ряд требований к используемому оборудованию, качеству изображения, голоса. За их выполнением следит сотрудник банка.
Например, поворот головы должен быть не более 5° от фронтального положения,  а при расстоянии между центрами глаз 120 пикселей размер изображения лица должен составлять не менее 640x480 пикселей.
А голос надо записывать в спокойном состоянии и без признаков простуды. Во время записи голоса надо три раза прочитать вслух цифры — от 0 до 9, затем от 9 до 0, и в случайном порядке. 
Вся процедура занимает минут 10. Затем приходит SMS с извещением, что биометрия внесена в Единую систему, т.е создана учетная запись, которая привязана к паспортным данным человека.
Итак, ваш цифровой профиль создан. Теперь ваш «пароль» для удаленного входа в любой банк — видео с изображением своего лица и голос. При  запросе система будет их запрашивать и сравнивать с «исходником». 
Безопасность данных гарантирована
Обмануть биометрический алгоритм очень сложно, а в связке с логином и паролем от Госуслуг — практически невозможно. Безопасность хранения данных обеспечивает оператор системы и разработчик — компания «Ростелеком».
По заявлению технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Сморжевского точность распознавания системой составляет 99,99%: «Кроме того, при использовании мобильного приложения «Ростелеком Ключ» обмен данными между смартфоном клиента и базой данных максимально защищен от перехвата российскими криптографическими средствами». 
Практика применения биометрических данных
Специалисты считают, что применение биометических технологий — это и вклад в развитие цифровой экономики, и  социально значимый проект. Быстрый и удобный доступ к финансовым услугам особенно актуален для жителей сельской местности и маломобильных граждан. Использовать биометрию могут предприниматели при взаимодействии с клиентами, государственные структуры, учреждения здравоохранения. 

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