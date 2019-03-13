Охранной службе волгоградского «КАУСТИКа» – 55 лет!

Экономика 13.03.2019 11:29
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13.03.2019 11:29
Охранная служба волгоградского «КАУСТИКа» отмечает 55- летие. Она была организована на «КАУСТИКе» в марте 1964-го – за три года до выпуска заводом первой продукции.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, сегодня на промплощадке АО «КАУСТИК» действует современно оснащенное охранное предприятие, перенявшее и развивающее лучшие традиции первоначально созданной здесь военизированной ведомственной охранной структуры.
В коллективе свыше 200 сотрудников, 68 из них - женщины. Все они профессионалы, прекрасно владеющие спецсредствами, физически подготовленные. Кадровый состав охранной службы по-своему уникален. Ее весомую часть составляют бывшие военнослужащие различных силовых структур, боевые офицеры, прошедшие «горячие точки», имеющие государственные и ведомственные награды.
«Наш коллектив со своей историей и даже легендами! – рассказывает руководитель охранного подразделения Олег Миронов. – Многие наши работники добросовестно трудятся на промплощадке двадцать и более лет, что редкость в охранных структурах. Среди них есть действительно уникальные сотрудники. До сих пор на промплощадке помнят Людмилу Николаевну Топилину, ходят легенды о необычных навыках ее службы. Она точно и без всякой технической помощи могла распознавать и определять состояние человека. Раз в пять лет у нас проводится переподготовка среди сотрудников и сдача квалификационного экзамена».
На территории промплощадки «КАУСТИКа» в связи с увеличением количества резидентов и объемом выпускаемой продукции, усложнились задачи, возложенные на службу охранного предприятия. Увеличились функциональные нагрузки на КПП по пропуску персонала, автотранспорта и железнодорожного подвижного состава. Через транспортные посты «КАУСТИКа» за сутки проходит до 1000 единиц транспорта. К сфере деятельности службы относятся объекты, как промышленного, так и социального значения (речь идет о заводском детском оздоровительном центре «Рассвет», который территориально находится в Даниловском районе). На службе в подразделении состоят и «четвероногие» сотрудники - немецкие овчарки, в обязанности которых входит круглосуточное патрулирование территории промплощадки.
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