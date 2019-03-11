В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальников





В администрации города подведены итоги конкурса на включение в резерв управленческих кадров. Из почти 100 потенциальных кандидатов, изначально выразивших желание попробовать себя в конкурсе, через все этапы прошли только 12 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Данные кандидатуры будут рассматриваться муниципалитетом в числе первых при назначении на руководящие должности в мэрии.

Уже на этапе подачи заявления и необходимых документов из общего числа обратившихся только 59 кандидатов смогли подтвердить свое соответствие требованиям, предъявляемым для замещения руководящей должности, а именно: наличие высшего образования, профессионального опыта и стажа работы. В числе конкурсантов – руководители учреждений различных форм собственности, малых и средних предприятий. По специальности – преимущественно менеджеры, юристы и экономисты, педагоги и психологи.

Следующими испытаниями для кандидатов стали написание эссе и тестирование на знание основ организации муниципальной службы. Заключительный этап прошел в форме защиты проекта развития города в социальной и экономических сферах.

По итогам всех туров в резерв управленческих кадров включены Беспалов Игорь Валентинович, Гурова Анастасия Александровна, Гущин Сергей Юрьевич, Евтюнин Павел Михайлович, Золотько Татьяна Александровна, Кащук Евгения Александровна, Курочкин Владимир Геннадьевич, Мингалимова Анастасия Владимировна, Нестеров Александр Андреевич, Орешкина Татьяна Сергеевна, Стесякова Анна Анатольевна, Чалов Максим Александрович. Все они соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством к лицам, претендующим на замещение руководящих должностей муниципальной службы.

Вместе с этим еще во время испытаний нескольким конкурсантам были предложены вакантные должности специалистов в структурных подразделениях администрации Волгограда – и некоторые из них уже состоялись в качестве муниципальных служащих.

Напомним, открытый конкурс по отбору претендентов на замещение руководящих должностей администрация города объявила в конце декабря 2018 года с целью привлечения к работе талантливых и квалифицированных специалистов, желающих внести свой личный вклад в развитие города.



