В Волгограде «поцеловались» четыре автомобиля

Происшествия 07.03.2019 13:30
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07.03.2019 13:30
ДТП с участием четырех автомобилей случилось сегодня в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла в Дзержинском районе на бульваре 30-летия Победы недалеко от «Парк Хауса». Предположительная причина происшествия – несоблюдение дистанции. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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