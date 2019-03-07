Расследования 07.03.2019 13:00
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07.03.2019 13:00
В Волгограде бывший заведующий детским соматическим отделением больницы №15 Сергей Дементьев осужден за халатность. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская, в апелляционной инстанции приговор оставлен в силе. Как установлено следствием и судом, недобросовестное исполнение осужденным своих профессиональных обязанностей привело к падению маленький пациентки из окна второго этажа. Ребенок получил тяжелые травмы. Ответственность за соблюдение техники безопасности пациентов в отделении была возложена именно на Дементьева. Его приговорили к двум годам тюремного заключения условно. Также мужчине запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере оказания медицинских услуг, без лишения права заниматься врачебной деятельностью.
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