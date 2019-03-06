Расследования

В Волгограде члена «наркопаутины» отправили за решетку на 11 лет

Расследования 06.03.2019 15:22
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06.03.2019 15:22


К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 24-летний житель Оренбурга Иван Кунавин за участие в преступном сообществе и попытку сбыта порядка 3 килограммов синтетических наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Ранее приговор был вынесен Советским районным судом Волгограда, но Кунавин его обжаловал. Апелляционная инстанция сегодня его жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании установлено, что Кунавин являлся участником преступного сообщества, осуществлявшего деятельность по распространению синтетических наркотиков посредством сети Интернет на территории 47 регионов России. 
С конца 2015 по март 2016 года Кунавин, находясь в Оренбурге, дистанционно координировал деятельность "закладчиков", осуществлявших фасовку и распространение наркотических средств на территории Волгоградской области.
18 марта 2018 года Кунавин и иные члены преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбыта порядка 3 кг синтетических наркотических средств.
Вину в инкриминируемых деяниях Кунавин признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.

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