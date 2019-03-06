В Волгограде члена «наркопаутины» отправили за решетку на 11 лет

Расследования 06.03.2019 15:22
553 3
06.03.2019 15:22
К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 24-летний житель Оренбурга Иван Кунавин за участие в преступном сообществе и попытку сбыта порядка 3 килограммов синтетических наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Ранее приговор был вынесен Советским районным судом Волгограда, но Кунавин его обжаловал. Апелляционная инстанция сегодня его жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании установлено, что Кунавин являлся участником преступного сообщества, осуществлявшего деятельность по распространению синтетических наркотиков посредством сети Интернет на территории 47 регионов России.
С конца 2015 по март 2016 года Кунавин, находясь в Оренбурге, дистанционно координировал деятельность "закладчиков", осуществлявших фасовку и распространение наркотических средств на территории Волгоградской области.
18 марта 2018 года Кунавин и иные члены преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбыта порядка 3 кг синтетических наркотических средств.
Вину в инкриминируемых деяниях Кунавин признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
27620 0
В Волгограде ищут вора-домушника с уловом из коммуналки06.03.2019 13:11
Расследования 06.03.2019 13:11
793 1 Обсудить
В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениями06.03.2019 12:45
Расследования 06.03.2019 12:45
615 2 Обсудить
Волгоградская прокуратура заставила экс-главу агропредприятия погасить крупный долг по налогам06.03.2019 11:45
Расследования 06.03.2019 11:45
1345 6 Обсудить
Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из Волгограда05.03.2019 17:03
Расследования 05.03.2019 17:03
2210 8 Обсудить
В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налогов05.03.2019 11:39
Расследования 05.03.2019 11:39
6063 4 Обсудить
Жителю Волгоградской области за страсть к оружию грозит 4 года тюрьмы05.03.2019 10:59
Расследования 05.03.2019 10:59
3270 6 Обсудить
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенного04.03.2019 11:53
Расследования 04.03.2019 11:53
2676 3 Обсудить
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителю03.03.2019 12:25
Расследования 03.03.2019 12:25
2666 0 Обсудить
В Волгоградской области землевладелец взыскал ущерб за испорченное коровами поле03.03.2019 10:03
Расследования 03.03.2019 10:03
3868 0 Обсудить
В Волгограде осужденной лжекостюмерше в школе искусств смягчили наказание03.03.2019 08:30
Расследования 03.03.2019 08:30
2805 0 Обсудить
Селянка в Волгоградской области из-за семейной ссоры стала корруцпионером02.03.2019 11:09
Расследования 02.03.2019 11:09
3112 0 Обсудить
В Волгоградской области арестовали землю фермера за долги перед работниками01.03.2019 16:15
Расследования 01.03.2019 16:15
2442 3 Обсудить
В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублями01.03.2019 13:18
Расследования 01.03.2019 13:18
1747 8 Обсудить
В Волгоградской области глава поселения нажилась на хуторянах01.03.2019 09:13
Расследования 01.03.2019 09:13
4865 12 Обсудить
В Волгограде жизнь загубленного пациента «уценили» в два раза01.03.2019 08:29
Расследования 01.03.2019 08:29
15265 8 Обсудить
Реклама