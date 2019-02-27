ВТБ в Волгоградской области на 38% увеличил количество открытых счетов МСБ

Экономика 27.02.2019 10:43 Реклама
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27.02.2019 10:43
За 2018 год ВТБ в Волгоградской области открыл более 1000 счетов предприятиям сегмента малого и среднего бизнеса. Это на 38% больше, чем годом ранее. При этом свыше 470 счетов банк открыл индивидуальным предпринимателям, что в 1,6 раза превышает показатель за 2017 год, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В банке продолжает действовать льготное предложение по акции «Начнем с лучшего!» В рамках него предприятий малого и среднего бизнеса открывают счета в банке бесплатно, получая при этом три месяца бескомиссионного обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах предусмотренных лимитов. В связи с высокой востребованностью ВТБ продлил эту акцию до конца марта.
«При открытии РКО современный предприниматель в первую очередь оценивает надежность и технологичность банка. ВТБ всегда готов помочь малому бизнесу упростить и облегчить обращение с финансами. Мы предлагаем не только традиционные инструменты, но и полезные дистанционные нефинансовые сервисы. В результате такой комплексной работы мы планомерно наращиваем клиентскую базу банка в регионе», - отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
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