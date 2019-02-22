В супермаркете Волгограда задержали похитителя коньяка и абсента

Происшествия 22.02.2019 15:30
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22.02.2019 15:30
Две бутылки коньяка и бутылку абсента пытался вынести без оплаты из супермаркета в Краснооктябрьском районе ранее судимый местный житель. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, 23-летний мужчина в январе уже задерживался за мелкое хищение. В отношении него составлялся административный протокол, однако волгоградец в феврале вновь встал на "скользкую" дорогу. В Ворошиловском районе за аналогичное преступление был задержан 50-летний безработный расхититель алкоголя. Он также ранее привлекался за мелкое хищение. Возбуждены уголовные дела по факту кражи, похищенное изъято.
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