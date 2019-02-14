В Волгоградской области дачник застрелил буйного жеребца

Происшествия 12.02.2019 14:04
3747 5
12.02.2019 14:04
До двух лет лишения свободы грозит жителю Серафимовичского района за убийство коня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, хозяин обнаружил своего четырехлетнего жеребца застреленным неподалеку от садового участка. На даче мужчина занимался разведением домашних животных, там же проживал и жеребец. О случившемся дачник сообщил в полицию.
Подозреваемый в преступлении уже задержан. Это 61-летний сосед конезаводчика. Он пояснил, что животное перемахнуло через забор и оказалось на его участке. Мужчина, опасаясь уже за свою домашнюю живность, которую мог придавить скакун, выстрелил ему в ногу и в бок из охотничьего ружья. После этого раненый жеребец убежал.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
21199 24
05.02.2019 12:15
10743 11
16.01.2019 15:37
17647 26
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионерку13.02.2019 17:49
Происшествия 13.02.2019 17:49
1030 2 Обсудить
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублей13.02.2019 16:12
Происшествия 13.02.2019 16:12
2329 2 Обсудить
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушки13.02.2019 14:52
Происшествия 13.02.2019 14:52
1014 0 Обсудить
В Волжском при падении крана пострадал рабочий13.02.2019 12:43
Происшествия 13.02.2019 12:43
2081 2 Обсудить
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 роз13.02.2019 12:33
Происшествия 13.02.2019 12:33
1758 9 Обсудить
В Волгограде продавец за неделю вынесла из магазина продуктов на 40 тысяч рублей12.02.2019 14:46
Происшествия 12.02.2019 14:46
4406 7 Обсудить
Криминальное трио из Волгограда пять месяцев грабило домовладения селян12.02.2019 11:28
Происшествия 12.02.2019 11:28
2449 1 Обсудить
В Волгограде сумку с деньгами украли с полки в гипермаркете12.02.2019 11:28
Происшествия 12.02.2019 11:28
2561 12 Обсудить
В Волгограде недовольный пассажир разбил машину частного извозчика12.02.2019 11:14
Происшествия 12.02.2019 11:14
1566 5 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП попали сразу три пассажирские "Газели"12.02.2019 10:48
Происшествия 12.02.2019 10:48
2150 0 Обсудить
В Волгоградской области трое мужчин задохнулись в доме из-за закрытой заслонки12.02.2019 08:09
Происшествия 12.02.2019 08:09
1241 0 Обсудить
Волгоградка украла коляску у соседки для своих детей11.02.2019 14:48
Происшествия 11.02.2019 14:48
2688 1 Обсудить
В Волгограде семейная пара украла с могил почти 60 венков11.02.2019 10:11
Происшествия 11.02.2019 10:11
4217 10 Обсудить
В поселке Волгоградской области в своем доме сгорели отец и дочь11.02.2019 09:21
Происшествия 11.02.2019 09:21
601 0 Обсудить
Погоня и «живой щит»: таксист-лихач из Волгограда устроил переполох на трассе во Владимире10.02.2019 20:08
Происшествия 10.02.2019 20:08
7614 0 Обсудить
Реклама