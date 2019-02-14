В Волгоградской области дачник застрелил буйного жеребца









До двух лет лишения свободы грозит жителю Серафимовичского района за убийство коня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, хозяин обнаружил своего четырехлетнего жеребца застреленным неподалеку от садового участка. На даче мужчина занимался разведением домашних животных, там же проживал и жеребец. О случившемся дачник сообщил в полицию.

Подозреваемый в преступлении уже задержан. Это 61-летний сосед конезаводчика. Он пояснил, что животное перемахнуло через забор и оказалось на его участке. Мужчина, опасаясь уже за свою домашнюю живность, которую мог придавить скакун, выстрелил ему в ногу и в бок из охотничьего ружья. После этого раненый жеребец убежал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



