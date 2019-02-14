



Полицейские задержали троих подозреваемых в совершении 17 краж в Дубовском и Быковском районах области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, задержаны жители Тракторозаводского района Волгограда - 34-летний ранее судимый за кражу мужчина, его 20-летняя сожительница и их общий 20-летний знакомый.

Установлено, что с октября 2018 года по февраль 2019 года они незаконно проникали на территории домовладений граждан и животноводческие точки Дубовского и Быковского районов, откуда из хозяйственных построек похищали электроинструменты, хозяйственный инвентарь и др. имущество, а также снимали аккумуляторы с сельскохозяйственной техники. Похищенное подозреваемые вывозили в Волгоград, где сбывали в различных точках. Ущерб составил около 800 тысяч рублей. Подозреваемые сознались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине - в виде подписки о невыезде.



