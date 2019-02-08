Здравоохранение

В «недоброжелательную» стоматологию на севере Волгоградской области срочно требуется главврач

Здравоохранение 08.02.2019 12:47
4677 2
08.02.2019 12:47


В Жирновскую стоматологическую поликлинику требуется новый главный врач. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации Волгоградской области, прием резюме осуществляется до 25 февраля. Образец резюме и адрес, по которому его нужно отправить, можно найти в разделе «Комитет здравоохранения» на портале www.volgograd.ru. В числе обязательных требований к соискателям вакансии - наличие высшего профессионального образования и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
По итогам независимой оценки оказания медицинской помощи в регионе, проведенной в 2018 году,  стоматология Жирновского района числится в хвосте рейтинга по нескольким показателям. Выборочный анализ проводился среди нескольких десятков медучреждений Волгоградской области, оказывающий амбулаторные услуги.
Стоматология Жирновского района - на последнем 20-ом месте по уровню открытости и доступности информации о работе учреждения. 23 место из 24 учреждение заняло по доброжелательности и вежливости сотрудников. К слову, лидер данного антирейтинга – Жирновская ЦРБ (24-ое место). На 27-ом месте из 30 стоматологическая поликлиника Жирновского района - по  времени ожидания пациентами оказания услуг. Итоги проведения независимой оценки зафиксированы в протоколе заседания общественного совета по независимой оценке качества медицинской помощи от 20 декабря 2018 года. Анализ проводила коммерческая организация в рамках госконтракта с облздравом.

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