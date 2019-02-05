«Ростелеком» представил основные подходы к цифровой трансформации компании

Телеком 05.02.2019 14:35
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05.02.2019 14:35
«Ростелеком» стал одним из организаторов открытого заседания НП «Клуб директоров по науке и инновациям». В мероприятии приняли участие представители более 120 предприятий, организаций и ведомств, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Об основных подходах к разработке Стратегии цифровой трансформации компании рассказал Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков: «Стратегический анализ показывает, что основной рост бизнеса компании в ближайшие годы будут обеспечивать в основном проекты цифровизации городского хозяйства (умные города), услуги дата-центров и облачные сервисы, а также кибербезопасность, цифровое государство, анализ больших данных и искусственный интеллект, индустриальный интернет и отраслевая цифровизация».
Эксперты «Ростелекома» представили новые цифровые сервисы, как для внешнего рынка, так и для оптимизации внутренних процессов.
Например, директор департамента HRM-технологий «Ростелекома» Никита Черкасенко рассказал, что чат-боты в разы сократили время на оформление заявок и других документов, а с помощью анализа данных можно прогнозировать возможность увольнения по инициативе специалиста в течение ближайших трех месяцев (с вероятностью до 74%).
Директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров презентовал единую биометрическую систему и возможности ее развития в интересах различных отраслей экономики.
Также были представлены облачные сервисы и решения по обеспечению защиты от различного рода киберугроз.
Справка:
Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub) – профессиональное сообщество топ-менеджеров, отвечающих в крупнейших российских компаниях за инновационное развитие, науку, цифровизацию, технологическую политику, исследования и разработки. Это площадка по обмену опытом и лучшими практиками, установлению горизонтальных связей, формулированию и отстаиванию интересов профессионалов в сфере управления инновациями и R&D.
Фото с сайта https://www.company.rt.ru/
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