



Уже в пяти учреждениях сегодня утром была проведена эвакуация людей из-за анонимных угроз о взрывах. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, по всем случаям идут проверки, работают силовики и спасатели. На данный момент известно, что из-за угроз была проведена эвакуация в трех школах №№49, 5 и 35, в гордуме и больнице №15. По предварительной информации, такие угрозы сегодня получили больше десятка учреждений в Волгограде. Между тем, как рассказали ИА "Высота 102" родители учеников некоторых эвакуированных школ, им не сообщают об истинных причинах происходящего, а детей отпускают домой под видом прекращения подачи отопления в образовательные учреждения.

Напомним, ранее волна анонимных угроз прокатилась по Сибири и перекинулась на европейскую часть России. Накануне массовые эвакуация из-за аналогичных угроз были проведены в десятке городов России. Все сообщения оказались ложными.