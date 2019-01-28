Волгоградский алюминиевый завод отметил 60-летие





Юбилейную выплавку алюминия организовали металлурги Волгоградского алюминиевого завода в честь 60-ой годовщины родного предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102», в торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны завода, а также почетные гости – губернатор региона Андрей Бочаров, генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин, директора крупных промышленных предприятий области.

Старт юбилейной выплавке дал генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев. И символично, что происходило это в корпусе № 2, ведь именно здесь начиналось в далекие 50-ые годы производство металла, а в 2013 году – возрождение электролизного производства. Памятный слиток вручили ветерану предприятия Анатолию Михайловичу Ильинскому – участнику пуска завода, более 40 лет проработавшему на ВгАЗе.

«Здесь собрались ветераны завода, и мы испытываем огромную радость, что завод продолжает выпускать нужную для страны продукцию. В конце 50-ых годов сюда съехались отличные мастера со всего Союза, большинство из них остались в Волгограде и проработали здесь несколько десятков лет. Это большая радость - дело наше живет», - отметил Анатолий Михайлович.

В настоящее время выпуск высших сортов алюминия на заводе достигает 100%. Для расширения линейки продукции освоен выпуск цилиндрических слитков. Процесс литья алюминия смогли посмотреть все пришедшие на торжественное мероприятие. Цилиндрические трубы диаметром 145 мм и длиной 6 метров из юбилейного металла «проплыли» по воздуху на линию резки, которая была запущена в 2015 году.

Как отметил губернатор региона Андрей Бочаров, завод, переживший серьезный кризис, сегодня возрождается и выходит на новый уровень развития. «За 60 лет завод переживал разные этапы. Но остается неизменным трудолюбие, ответственность и верность традициям коллектива», - отметил, поздравляя заводчан, Андрей Бочаров и вручил грамоты за многолетний добросовестный труд сотрудникам предприятия.

Генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин особо отметил, что в планах компании – дальнейшее развитие завода. После почти пятилетнего простоя здесь возобновлен выпуск первичного алюминия, реализуется важный инвестпроект по созданию производства обожженных анодов. Завод не просто возвращает былую славу – он выходит на новый уровень развития. Все это, по словам Евгения Никитина, стало возможным благодаря поддержке региона и тесному взаимодействию с руководством Волгоградской области.

Дружный коллектив ВгАЗА отметил очередную «круглую» дату не только юбилейной плавкой. Молодежь провела веселый спортивный праздник, в котором поучаствовали семьи работников. Активность участников и задор показали, что вгазовцы не только замечательно работают, но и отлично отдыхают.

Завершением юбилейных мероприятий стал торжественный концерт во Дворце культуры ТЗР, зал которого собрал сотни заводчан. Кадры истории Волгоградской «алюминьки», награждение лучших работников, выступления творческих коллективов создали по- настоящему праздничную атмосферу.

Напомним, решение о создании в Сталинграде алюминиевого завода было принято Советом Министров СССР в 1950 году, а первую продукцию была выпущена 26 января 1959 года. В 1992 году завод стал ООО «Волгоградский алюминий», в 2004 году был присоединен к ОАО «СУАЛ», в 2007 вошел в состав ОК «РУСАЛ».



