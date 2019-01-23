Общество

В Волгоградской области 94-летней защитнице Сталинграда вручили памперсы под видеокамеры

Общество 23.01.2019 17:41
4054 11
23.01.2019 17:41


Сегодня 94-летней защитнице Сталинграда, инвалиду первой группы Раисе Ивановне Сорокиной, сотрудники Даниловского реабилитационного центра доставили пеленки и памперсы, в которых остро нуждалась прикованная к постели женщина. Напомним, ИА "Высота 102" сообщало о ситуации в материалах "В Волгоградской области ветеран войны меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы" и "Губернатор Волгоградской области поручил разобраться в проблеме 94-летней защитницы Сталинграда".
По словам дочери ветерана Татьяны Николаевны, теперь они не будут знать нужды в средствах гигиены: всего им доставили 360 подгузников и 200 пеленок. Вручение проходило в присутствии видеокамер волгоградского телевидения, но не это, по ее словам, главное. Главное, что на их вопрос обратили внимание. "Мы не держим обиды на сотрудников Даниловского реабилитационного центра, которые не смогли или не захотели решить проблему. Главное, что все наши походы и звонки по кабинетам позади". 
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться в ситуации. Кроме того, главам муниципальных образований глава региона дал поручение в течение трех дней предоставить сведения о проживающих на территории районов, городских округов и сельских поселений участниках Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, а также информацию о нуждах и проблемах фронтовиков. В Волгограде на сегодняшний день проживают 900 участников Великой Отечественной войны и 149 защитников Сталинграда. 
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49605 5
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29673 2
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
25703 0
Общество
23.01.2019 19:32
Общество 23.01.2019 19:32
2942 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 17:04
Общество 23.01.2019 17:04
4394 7 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 15:43
Общество 23.01.2019 15:43
6306 2 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 15:27
Общество 23.01.2019 15:27
7190 31 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 14:35
Общество 23.01.2019 14:35
7700 14 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 14:00
Общество 23.01.2019 14:00
2423 6 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 12:53
Общество 23.01.2019 12:53
4919 31 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 11:47
Общество 23.01.2019 11:47
4282 4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2019 17:17
Общество 22.01.2019 17:17
5199 6 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2019 15:26
Общество 22.01.2019 15:26
4422 9 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2019 14:19
Общество 22.01.2019 14:19
5587 3 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2019 10:44
Общество 22.01.2019 10:44
3718 18 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2019 04:54
Общество 22.01.2019 04:54
11508 10 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 16:25
Общество 21.01.2019 16:25
1603 6 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2019 15:21
Общество 21.01.2019 15:21
2978 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:07
«Высота 102»ТВ: Центральная набережная Волгограда вот-вот засияет огнями новых фонарей Смотреть фотографииCмотреть видео
19:32
«Народный контроль» выявил сотню нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах РоссииСмотреть фотографии
18:11
Жителю Волгограда дали 7,5 лет "строгача" за смертельные побоиСмотреть фотографии
17:41
В Волгоградской области 94-летней защитнице Сталинграда вручили памперсы под видеокамеры Смотреть фотографии
17:04
Почти шесть десятков кандидатов хотят стать начальниками в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:16
«Газпром» ждет от предприятий Волгоградской области почти 2,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:43
Бьются каждый день: ответственных за состояние трассы в Волгоградской области привлекут по статьеСмотреть фотографии
15:27
Арбитражный суд Москвы поддержал волгоградскую «Память» в споре с ФАС РоссииСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области и еще 31 регионе страны накрыли сеть подпольных оружейников Смотреть фотографии
14:49
В Волгограде пассажирский автобус не доехал до конечной из-за ДТПСмотреть фотографии
14:35
Депутаты Волгоградской облдумы сорвали заседание комиссии по этикеСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде среди бела дня поймали пьяного водителя без правСмотреть фотографии
14:00
Чиновники три года не замечают «буйное» кафе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:33
Житель Волгоградской области второй раз отсидит за издевательства над матерьюСмотреть фотографии
13:18
Задержаны подозреваемые в краже мусорных баков на юге Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
12:53
В Волгоградской области затеяли «зачистку» УКСмотреть фотографии
12:22
Волгоградский облсуд заставил госорган заниматься фекалиямиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области из-за гололеда усилили обработку дорог реагентамиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходомСмотреть фотографии
10:08
«Хакер» из Волгоградской области пытался взломать сервер правительства Кировской областиСмотреть фотографии
09:30
Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этикеСмотреть фотографии
09:24
Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайникиСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коммерсанту - коррупционеру дали по рукамСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде новые остановки распределили по районамСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взяткиСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой дракиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде водителя-экспедитора посадили надолго за распродажу чужой техникиСмотреть фотографии
15:47
Селянина-лесоруба осудили за массовое уничтожение дубов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде муниципальные службы пытаются помочь УК в борьбе с наледью во дворахСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 