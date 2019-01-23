По словам дочери ветерана Татьяны Николаевны, теперь они не будут знать нужды в средствах гигиены: всего им доставили 360 подгузников и 200 пеленок. Вручение проходило в присутствии видеокамер волгоградского телевидения, но не это, по ее словам, главное. Главное, что на их вопрос обратили внимание. "Мы не держим обиды на сотрудников Даниловского реабилитационного центра, которые не смогли или не захотели решить проблему. Главное, что все наши походы и звонки по кабинетам позади".

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться в ситуации. Кроме того, главам муниципальных образований глава региона дал поручение в течение трех дней предоставить сведения о проживающих на территории районов, городских округов и сельских поселений участниках Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, а также информацию о нуждах и проблемах фронтовиков. В Волгограде на сегодняшний день проживают 900 участников Великой Отечественной войны и 149 защитников Сталинграда.