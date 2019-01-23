Общество 23.01.2019 17:41
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23.01.2019 17:41
Сегодня 94-летней защитнице Сталинграда, инвалиду первой группы Раисе Ивановне Сорокиной, сотрудники Даниловского реабилитационного центра доставили пеленки и памперсы, в которых остро нуждалась прикованная к постели женщина. Напомним, ИА "Высота 102" сообщало о ситуации в материалах "В Волгоградской области ветеран войны меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы" и "Губернатор Волгоградской области поручил разобраться в проблеме 94-летней защитницы Сталинграда".
По словам дочери ветерана Татьяны Николаевны, теперь они не будут знать нужды в средствах гигиены: всего им доставили 360 подгузников и 200 пеленок. Вручение проходило в присутствии видеокамер волгоградского телевидения, но не это, по ее словам, главное. Главное, что на их вопрос обратили внимание. "Мы не держим обиды на сотрудников Даниловского реабилитационного центра, которые не смогли или не захотели решить проблему. Главное, что все наши походы и звонки по кабинетам позади".
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться в ситуации. Кроме того, главам муниципальных образований глава региона дал поручение в течение трех дней предоставить сведения о проживающих на территории районов, городских округов и сельских поселений участниках Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, а также информацию о нуждах и проблемах фронтовиков. В Волгограде на сегодняшний день проживают 900 участников Великой Отечественной войны и 149 защитников Сталинграда.
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