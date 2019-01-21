Происшествия 21.01.2019 12:06
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21.01.2019 12:06
Безработный житель Руднянского района задержан по подозрению в ограблении 88-летнего пенсионера в Жирновском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пожилой мужчина рассказал сотрудникам полиции, что на него напали в одном из дворов по пути следования к дому. Неизвестный отобрал у пенсионера кошелек с деньгами в сумме 9 тысяч рублей. Задержанный в совершении грабежа сознался. Возбуждено уголовное дело. 45-летнему подозреваемому за совершенное преступление грозит до 4 лет лишения свободы.
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