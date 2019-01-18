Расследования 18.01.2019 11:05
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18.01.2019 11:05
Государство не несет ответственности по обязательствам кредитно-потребительских кооперативов. Об этом обманутым вкладчикам напомнили в Волгоградском отделении Центробанка, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, на днях стало известно о закрытии офисов КПК «Диамант» в Волгограде. Микрофинансовая организация работала с 2003 года, ее учредителями выступает находящийся в международном розыске экс-депутат Госдумы Олег Михеев и члены его семьи – мать, сестра Лидия Попова (экс-депутат Волгоградской гордумы) и бизнес-партнеры. Михеев, напомним, является подсудимым по делу о многомиллионной афере с имуществом Волгоградского моторного завода. От правоохранителей бывший лидер реготделения партии «Справедливая Россия», предположительно, скрывается за рубежом.
До последнего времени кооператив Михеева активно завлекал пайщиков, предлагая сделать вклады под 16-18% годовых. Сейчас на дверях офисов «Диаманта» наклеены объявления о прекращении работы в связи с предписанием Центрального банка об устранении выявленных нарушений.
В Волгоградском отделении Центробанка информагентству пояснили, что государственная система страхования банковских вкладов на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется. Имущественная ответственность КПК обеспечивается компенсационным фондом, до 5% средств которого может быть использовано для выплат пайщикам. Также КПК могут страховать риск своей ответственности перед клиентами. Вместе с тем, как подчеркнул банковский регулятор, ни один из этих способов не является безусловной гарантией полного возврата денежных средств.
«Каждый, кто вступает в члены КПК, принимает на себя все риски такого решения. Все пайщики солидарно несут субсидиарную ответственность по его убыткам», - отметили в отделении Банка России. Поэтому пайщикам кооперативов рекомендуется принимать активное участие в деятельности организации и управлении ей – участвовать в собраниях, следить за новостями, в том числе и на сайте Банка России, знакомиться с документами учреждения, результатами проверок и т.д.
Банк России, как пояснили в пресс-службе Волгоградского отделения ЦБ РФ, не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кооперативов и требовать от них исполнения обязательств перед клиентами. Регулятор имеет право лишь выдать предписание о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Пайщикам для защиты своих прав рекомендуется обращаться в суд.
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