Общество

В Волгограде «накрылся» кооператив «Диамант»

Общество 16.01.2019 10:36
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16.01.2019 10:36


Вкладчиков кооператива «Диамант» в Волгограде вот уже какой день встречают закрытые двери городских офисов. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации «Кредитный правозащитник», люди не могут дозвониться и ни по одному из номеров кооператива. Пайщики взволнованы: среди вкладчиков есть немало пенсионеров, которые очень переживают за свои вложения. До последнего времени кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы несли сюда деньги. Сейчас на дверях офисов "Диаманта" наклеены  объявления о прекращении работы в связи с предписанием центрального банка об устранении выявленных нарушений. С запросом в ЦБ РФ по поводу ситуации в кооперативе «Диамант» уже обратились юристы «Кредитного правозащитника». Юридическую помощь вкладчикам готовы оказать в общественной организации по телефону 98-40-98.

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