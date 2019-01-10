В Волгограде «оседлавший» забор водитель угрожал полицейским пистолетом





Водитель автомобиля "BMW-523" задержан в Волгограде за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и угрозы убийством сотрудникам полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне поздно вечером водитель не справился с управлением в Тракторозаводском районе и совершил наезд на ограждение частного домовладения. В результате ДТП иномарка фактически повисла на заборе. На место происшествия был направлен наряд ДПС.

Водитель находился в салоне машины с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе опроса он, угрожая предметом, схожим с пистолетом "ПМ", стал высказывать угрозы убийством в адрес сотрудников полиции. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе осмотра транспортного средства в салоне были обнаружены и изъяты два пистолета МР-371 (ПМ) калибра 9 мм.





Водителем оказался 38-летний житель станицы Аржановской Алексеевского района. В отношении него были составлены административные материалы по факту нарушения правил дорожного движения.

Собранные материалы по факту угрозы применение насилия в отношении представителей власти направлены в следственные органы Следственного комитета для проведения процессуальной проверки по ст. 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области



