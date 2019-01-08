Происшествия 08.01.2019 15:11
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08.01.2019 15:11
Сегодня утром около 06.00 в Суровикинском районе на 140 км трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский» автомобиль столкнулся с лошадью. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое мужчин получили серьезные ранения. У 33-летнего пассажира легковушки – перелом основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма и рваная рана головы. 25-летний водитель получил сотрясение головного мозга и перелом предплечья. Оба госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. О состоянии животного ничего не известно.
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