Происшествия

В Волгограде в тройном ДТП пострадали два человека

Происшествия 08.01.2019 10:06
412 0
08.01.2019 10:06


Три автомобиля столкнулись в Кировском районе Волгограда, в результате пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне напротив дома №1 на ул. Песчаная. Водитель, управляя автомашиной «Suzuki Grand Vitara», совершил столкновение с автомашиной «Daewoo Nexia». От удара «Daewoo Nexia» отбросило на двигающийся со стороны ул. Саши Чекалина автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП 52-летнему пассажиру «Daewoo Nexia» и 63-летней пассажирке «Suzuki Grand Vitara» была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 4 ДТП с тяжкими последствиями, в которых 5 человек получили травмы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
22518 12
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
16261 0
Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО)
24.12.2018 10:56
21546 32
Происшествия
07.01.2019 17:10
Происшествия 07.01.2019 17:10
2236 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.01.2019 14:54
Происшествия 06.01.2019 14:54
3640 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.01.2019 12:15
Происшествия 06.01.2019 12:15
7157 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.01.2019 12:06
Происшествия 06.01.2019 12:06
5064 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.01.2019 21:24
Происшествия 05.01.2019 21:24
4228 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.01.2019 18:05
Происшествия 05.01.2019 18:05
18709 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.01.2019 12:33
Происшествия 05.01.2019 12:33
6706 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.01.2019 11:31
Происшествия 05.01.2019 11:31
4771 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.01.2019 10:37
Происшествия 05.01.2019 10:37
1765 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 16:53
Происшествия 04.01.2019 16:53
5569 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 14:30
Происшествия 04.01.2019 14:30
3809 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 13:56
Происшествия 04.01.2019 13:56
4624 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 13:23
Происшествия 04.01.2019 13:23
16261 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 11:37
Происшествия 04.01.2019 11:37
1973 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 11:06
Происшествия 04.01.2019 11:06
2121 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:20
Самая длинная бабочка в мире родилась на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде ТСЖ оштрафовали за сбор денег с жильцов на вывоз мусораСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде в тройном ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографии
04:38
ТОП-15 самых популярных видео «Высоты 102» в 2018 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Врачи из Волгограда стали чемпионами России по мини-футболуСмотреть фотографии
21:00
«Народный Дозор»: голосуем за героев Смотреть фотографии
18:51
Волгоградские ветеринары спасали домашних питомцев от обжорства и новогодней мишурыСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области похолодаетСмотреть фотографии
15:46
Волжане «украсили» новое колесо обозренияСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцам предложили подождать, когда мусор захватит всю 19-этажкуСмотреть фотографии
15:13
Морозы, не как в Японии: для волгоградцев подготовили представление в стиле страны восходящего солнцаСмотреть фотографии
13:35
Ночь на Рождество выдалась беспокойной для дорожников Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Делегация Волгоградской области собирается в КитайСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы в Казанском кафедральном соборе отметили Рождество с двумя митрополитами (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
22:41
В ожидании чудес: волгоградцы встречают РождествоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Волгоградский губернатор встречает Рождество в храме с 227-летней историейСмотреть фотографии
17:32
Рождественскую литургию в Волгограде совершат два митрополитаСмотреть фотографии
15:59
Жителя Волгограда отправили в колонию за слабость к «Мартини»Смотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области из-за ДТП с микроавтобусом ограничено движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:45
Волгоградцы почтили память воинов-земляков, погибших при исполнении воинского долга на Северном КавказеСмотреть фотографии
13:45
В центре Волгограда «пуховые» тополя заменили рябинойСмотреть фотографии
13:25
Во дворах Волгограда вырастают «пизанские башни» из мусораСмотреть фотографии
12:15
Один человек погиб и 6 пострадало в лобовом ДТП с микроавтобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Пролетев на «красный», водитель устроил тройное ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:14
«Казус года»: ТОП волгоградских политиков, подмочивших свою репутациюСмотреть фотографии
05:29
«Не вынесли позора»: как народные рубрики «Высоты 102» решали проблемы волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
05:16
Хоровод и велопарад: Волгоград продолжает отмечать Новый годСмотреть фотографии
21:24
Почти в 30 населенных пунктах Волгоградской области восстановили электроснабжениеСмотреть фотографии
18:05
В Волгоградской области без света остаются около 8 тысяч человекСмотреть фотографии
16:18
Они такие разные: центр Волгограда «захватили» снеговики (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 