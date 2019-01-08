В Волгограде в тройном ДТП пострадали два человека





Три автомобиля столкнулись в Кировском районе Волгограда, в результате пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне напротив дома №1 на ул. Песчаная. Водитель, управляя автомашиной «Suzuki Grand Vitara», совершил столкновение с автомашиной «Daewoo Nexia». От удара «Daewoo Nexia» отбросило на двигающийся со стороны ул. Саши Чекалина автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП 52-летнему пассажиру «Daewoo Nexia» и 63-летней пассажирке «Suzuki Grand Vitara» была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 4 ДТП с тяжкими последствиями, в которых 5 человек получили травмы.