Общество

Рождественскую литургию в Волгограде совершат два митрополита

Общество 06.01.2019 17:32
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06.01.2019 17:32


Рождественскую Божественную Литургию в Казанском кафедральном соборе Волгограда совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении митрополита Германа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Волгоградской епархии.
Начнется литургия в полночь с 6 на 7 января.
Напомним, митрополит Герман, который долгое время возглавлял Волгоградскую митрополию, по решению Священного Синода почислен на покой в возрасте 81 года. Он остается в своем сане, но уже не является правящим архиереем. Главой Волгоградской митрополии в ходе заседания Священного Синода РПЦ был избран епископ Феодор (Казанов). 3 января 2019 года он был возведен в сан митрополита Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля. Новый митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор накануне прибыл в Волгоград.
Полное расписание богослужений на Рождество Христово в храмах Волгограда смотрите здесь.

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