В центре Волгограда «пуховые» тополя заменили рябиной





Семь кленовидных рябин вместо срубленных тополей высадили сотрудники коммунальных служб на проспекте Ленина в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе мэрии, двухметровые деревья пересаживались с закрытой корневой системой в специально подготовленные лунки. Рябина, как поясняют в администрации города, заменит аллергенные «пуховые» тополя, которые были поражены болезнями и подошли «к критической отметке своей жизни».

Напомним, рубку тополей на проспекте Ленина вблизи здания обладминистрации активно обсуждали пользователей соцсетей. Они, в частности, предположили, что деревья вырубаются под парковку.

Всего, по данным горадминистрации, в 2018 году вместо старых и больных деревьев в Волгограде было высажено порядка 24 тысяч саженцев катальпы, рябины, акации, клена и других декоративных пород деревьев и кустарников.



