В Волгограде ищут невернувшуюся с прогулки женщину с инвалидностью

Происшествия 21.12.2018 13:23
1032 0
21.12.2018 13:23
Полиция разыскивает в Волгоградской области без вести пропавшую Наталию Чернову, 1988 года рождения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления МВД.
30-летняя женщина, которая имеет инвалидность 2-ой группы, 22 ноября ушла из дома на прогулку и до настоящего времени не вернулась.
Ее приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткие волосы, темно-русые. Была одета в куртку желтого цвета, брюки коричневого цвета, кофту желтого цвета, кроссовки коричневого цвета. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, обращаться по телефонам: 93-76-26; 46-00-07 или 02.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
15194 0
07.12.2018 09:29
10111 11
22.11.2018 21:00
14253 0
На «танцующем» мосту в Волгограде разбились три машины21.12.2018 15:13
Происшествия 21.12.2018 15:13
258 Обсудить
Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Волгограде21.12.2018 14:54
Происшествия 21.12.2018 14:54
582 4 Обсудить
Жительница Волгоградской области потеряла крупную сумму на покупке яиц в Интернете21.12.2018 14:30
Происшествия 21.12.2018 14:30
662 3 Обсудить
При пожаре в частном доме в Волгоградской области погибли два человека21.12.2018 11:54
Происшествия 21.12.2018 11:54
665 1 Обсудить
В Волгоградской области на трассе сгорел автомобиль21.12.2018 09:53
Происшествия 21.12.2018 09:53
2490 Обсудить
Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в овраг20.12.2018 16:42
Происшествия 20.12.2018 16:42
4993 3 Обсудить
В Волгограде водитель фуры «забыл» свой груз на дороге: пострадала легковушка20.12.2018 14:50
Происшествия 20.12.2018 14:50
2213 1 Обсудить
В Волгограде прямо на улице у мужчины украли компьютер20.12.2018 13:27
Происшествия 20.12.2018 13:27
1791 1 Обсудить
Волгоградец за кражу 8 упаковок рыбы и сыра может получить 4 года тюрьмы20.12.2018 10:13
Происшествия 20.12.2018 10:13
1492 14 Обсудить
В Волгограде на пешеходном переходе микроавтобус сбил 9-летнего мальчика20.12.2018 09:44
Происшествия 20.12.2018 09:44
1641 0 Обсудить
В Волгограде неизвестные разбили стекло троллейбуса19.12.2018 17:49
Происшествия 19.12.2018 17:49
2184 7 Обсудить
В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублей19.12.2018 14:59
Происшествия 19.12.2018 14:59
2656 8 Обсудить
В Волжском дворник опустошила банковскую карту доверчивой пенсионерки19.12.2018 12:23
Происшествия 19.12.2018 12:23
1619 0 Обсудить
Лже-врачи украли у волгоградской пенсионерки крупную сумму денег19.12.2018 10:52
Происшествия 19.12.2018 10:52
1309 0 Обсудить
Бывший начальник районного отдела угрозыска Волгограда попался на взятке19.12.2018 10:31
Происшествия 19.12.2018 10:31
6989 7 Обсудить
Реклама