В Волгограде ищут невернувшуюся с прогулки женщину с инвалидностью





Полиция разыскивает в Волгоградской области без вести пропавшую Наталию Чернову, 1988 года рождения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления МВД.

30-летняя женщина, которая имеет инвалидность 2-ой группы, 22 ноября ушла из дома на прогулку и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткие волосы, темно-русые. Была одета в куртку желтого цвета, брюки коричневого цвета, кофту желтого цвета, кроссовки коричневого цвета. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, обращаться по телефонам: 93-76-26; 46-00-07 или 02.



