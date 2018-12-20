



С 1 января 2019 года в Волгоградской области с населения будет взиматься плата за вывоз мусора по новому тарифу. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сегодня на коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области принято решение об установлении тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Экспертиза заявки и документов регионального оператора проводилась в соответствии с федеральной нормативно-правовой базой и с учетом экономически подтвержденных расходов.

Эксперты комитета, как отмечают в обладминистрации, провели доскональную и жёсткую экспертизу заявки регионального оператора на установление тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. "В результате проект тарифа был снижен почти на треть. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек в месяц", — отметила председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова.