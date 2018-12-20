Экология 20.12.2018 13:07
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20.12.2018 13:07
С 1 января 2019 года в Волгоградской области с населения будет взиматься плата за вывоз мусора по новому тарифу. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сегодня на коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области принято решение об установлении тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Экспертиза заявки и документов регионального оператора проводилась в соответствии с федеральной нормативно-правовой базой и с учетом экономически подтвержденных расходов.
Эксперты комитета, как отмечают в обладминистрации, провели доскональную и жёсткую экспертизу заявки регионального оператора на установление тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. "В результате проект тарифа был снижен почти на треть. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек в месяц", — отметила председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова.
Напомним, тарифы на вывоз мусора для населения Волгоградской области начнут применяться с 1 января 2019 года. С этой же даты приступит к своей работе региональный оператор по обращению с ТБО – ООО "Управление отходами Волгоград".
В настоящее время плата за вывоз мусора входит в состав расходов на содержание многоквартирных домов, ее размер зависит от площади квартиры. В частном секторе жители должны самостоятельно заключать договоры с коммерческими структурами на вывоз отходов. Так называемая мусорная реформа подразумевает, что ответственным за сбор, перевозку и утилизацию мусора на территории всего региона будет одна единственная компания, отобранная в результате конкурсной процедуры. Аналогичная схема с нового года будет применяться на территории всей страны.
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