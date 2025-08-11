Сирены тревоги утром 11 августа завыли на юге Волгограда

Утром 11 августа жители Красноармейского района Волгограда услышали войн сирен. Как сообщили V102.RU очевидцы, звуковые оповещения включились примерно в 7.20.





- В Красноармейском на канале утром включили тревожные сирены. Вот так собираемся на работу, - сообщили читатели информагентства.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких сообщений о происшествиях в Красноармейском районе в оперативные службы утром 11 августа не поступало.

По данным Минобороны РФ, в течение сегодняшнего утра дежурными средствами ПВО перехвачены 7 украинских БПЛА самолетного типа в трех российских регионах. Волгоградской области в их числе нет.

