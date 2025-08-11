Под Волгоградом стадо диких кабанов на посевах попало на видео





В Волгоградской области фермеры жалуются на диких кабанов, которые наносят вред посевам сельхозкультур. Как сообщает V102.RU, комбайнеры сняли на видео стадо животных на поле между селами Садки и Бойкие Дворики в Дубовском районе.

- Они вытаптывают и поедают посевы местных фермеров, - утверждают местные жители.

При приближении молотилки стадо парнокопытных попыталось скрыться в ближайшей лесополосе.

Напомним, что недавно в регионе были утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Волгоградской области с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. В этом списке диких кабанов нет.

Видео: Дубовский базар / t.me