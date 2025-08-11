Волгоградцам хотят запретить звонки в Telegram и WhatsApp*

Звонки в иностранных мессенджерах могут оказаться под запретом на территории РФ, в том числе в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Газету.ру, с такой инициативой еще в мае выступили операторы сотовой связи на стратегической сессии по развитию телекоммуникационной отрасли.

Запрет голосовых вызовов через Telegram и WhatsApp*, по их мнению, экономически поможет компаниям-операторам и решит вопросы с кибербезопасностью.

Отметим, что накануне жители Волгограда столкнулись с резким ухудшением качества связи в Telegram и WhatsApp*, которые показывали сбои.

Ряд депутатов Госдумы уже высказались против блокировки звонков в иностранных мессенджерах. Прозвучали предложения при отключении мобильного интернета в городах все же предоставлять доступ к необходимым электронным сервисам гражданской инфраструктуры. К примеру, приложениям банков и Госуслугам.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит Meta — организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ