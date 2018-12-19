В Волжском водитель сбил девушку и скрылся с места аварии

26-летняя девушка с травмами, полученными в результате ДТП, обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщину сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карбышева. Авария случилась накануне в 14:00.
Происшествия 19.12.2018 10:00
1195 0
19.12.2018 10:00
26-летняя девушка с травмами, полученными в результате ДТП, обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщину сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карбышева. Авария случилась накануне в 14:00.
26-летняя девушка с травмами, полученными в результате ДТП, обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщину сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карбышева. Авария случилась накануне в 14:00.
Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.
Стоит отметить, что за последнее время это далеко не первый случай в регионе, когда водители сбивают пешеходов и покидают место происшествия.
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