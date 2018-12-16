Жителя Волгоградской области осудили за наркотические и огнестрельные «находки»





К 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно приговорен житель Октябрьского района за незаконное хранение без цели сбыта наркотических растений, а также оружия и боеприпасов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, прокуратура посчитала приговор мягким и обжаловала его, но назначенное жителю Октябрьского района наказание оставили без изменения.

По материалам дела, кусты и ветки конопли мужчина нашел на территории МТФ СПК "Васильевский". Он принес "находку" домой, где высушил и хранил, пока наркосодержащее растение не нашли сотрудники полиции. Позднее на окраине лесопитомника осужденный извлек из грунта мелкокалиберную винтовку модели "ТОЗ-9". На земле он обнаружил и 25 патронов к этому оружию. Пять патронов он тут же использовал, чтобы проверить винтовку в действие, а 20 принес домой, где незаконно хранил. Их также нашли полицейские.

Сам осужденный просил приговор суда оставить без изменения, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения.



