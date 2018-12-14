

Одиннадцать человек в возрасте от 26-40 лет теперь ближайшие годы проведут в тюрьме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осудили преступников за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц. Продавали осужденные запрещенные средства с помощь сети Интернет.

Преступное сообщество делилось на две группы. Одна «работала» в Волгоградской области, другая в Пермском крае. Деятельность по сбыту наркотиков, как установил суд, осужденные вели в течение 3 лет - с 2012 по 2015 годы.

Вину свою наркодилеры признали частично. Сознались, что сбывали наркотики, но отрицали, что «работали» в составе преступной группы.

Все фигуранты дела получили различные сроки в колонии строгого режима: от восьми с половиной до двенадцати с половиной лет.