Происшествия

Одиннадцать наркодилеров заработали серьезные сроки за трехлетнюю "работу" в Волгоградской области и Пермском крае

Происшествия 14.12.2018 12:43
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14.12.2018 12:43


Одиннадцать  человек в возрасте от 26-40 лет теперь ближайшие годы проведут в тюрьме. Как сообщила ИА «Высота 102»  старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осудили преступников за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц.  Продавали осужденные запрещенные средства с помощь сети Интернет.
Преступное сообщество делилось на две группы. Одна «работала» в Волгоградской области, другая в Пермском крае. Деятельность по сбыту наркотиков, как установил суд, осужденные вели в течение 3 лет -  с 2012 по 2015 годы.
Вину свою наркодилеры признали частично. Сознались, что сбывали наркотики, но отрицали, что «работали» в составе преступной группы.
Все фигуранты дела получили различные сроки в колонии строгого режима: от восьми с половиной до двенадцати с половиной лет.

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