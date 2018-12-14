Одиннадцать человек в возрасте от 26-40 лет теперь ближайшие годы проведут в тюрьме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осудили преступников за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц. Продавали осужденные запрещенные средства с помощь сети Интернет.
Одиннадцать наркодилеров заработали серьезные сроки за трехлетнюю "работу" в Волгоградской области и Пермском крае
Происшествия 14.12.2018 12:43
3142 1
14.12.2018 12:43
Одиннадцать человек в возрасте от 26-40 лет теперь ближайшие годы проведут в тюрьме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осудили преступников за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц. Продавали осужденные запрещенные средства с помощь сети Интернет.
Одиннадцать человек в возрасте от 26-40 лет теперь ближайшие годы проведут в тюрьме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, осудили преступников за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц. Продавали осужденные запрещенные средства с помощь сети Интернет.
Преступное сообщество делилось на две группы. Одна «работала» в Волгоградской области, другая в Пермском крае. Деятельность по сбыту наркотиков, как установил суд, осужденные вели в течение 3 лет - с 2012 по 2015 годы.
Вину свою наркодилеры признали частично. Сознались, что сбывали наркотики, но отрицали, что «работали» в составе преступной группы.
Все фигуранты дела получили различные сроки в колонии строгого режима: от восьми с половиной до двенадцати с половиной лет.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
14273 0
07.12.2018 09:29
9686 11
22.11.2018 21:00
13931 0
В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионов14.12.2018 12:12
Происшествия 14.12.2018 12:12
6565 30 Обсудить
В Волгограде два брата могут сесть на 5 лет за кражу металла на полторы тысячи рублей14.12.2018 11:45
Происшествия 14.12.2018 11:45
1934 11 Обсудить
На юге Волгограда выгорел японский кроссовер14.12.2018 09:40
Происшествия 14.12.2018 09:40
3140 1 Обсудить
В Волгограде задержали женщину-водителя,сбившую троих подростков на пешеходном переходе13.12.2018 22:47
Происшествия 13.12.2018 22:47
6437 9 Обсудить
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"13.12.2018 19:54
Происшествия 13.12.2018 19:54
3216 0 Обсудить
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детей13.12.2018 16:25
Происшествия 13.12.2018 16:25
6953 6 Обсудить
В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"13.12.2018 11:07
Происшествия 13.12.2018 11:07
4741 13 Обсудить
В Волгоградской области 10 человек попали под колеса автомобилей за прошедшие сутки13.12.2018 10:52
Происшествия 13.12.2018 10:52
443 0 Обсудить
На трассе в Волгоградской области легковушка врезалась в "мирно стоящий" КАМАЗ13.12.2018 09:56
Происшествия 13.12.2018 09:56
486 0 Обсудить
В Волгограде загорелся автомобиль чиновника13.12.2018 09:39
Происшествия 13.12.2018 09:39
4891 21 Обсудить
В Волгограде автобус сбил пенсионерку12.12.2018 17:32
Происшествия 12.12.2018 17:32
1436 0 Обсудить
В Волгоградской области мужчина погубил девять дубов ради обогрева12.12.2018 15:36
Происшествия 12.12.2018 15:36
1143 2 Обсудить
В больнице Волгограда скончался сбитый на пешеходном переходе пенсионер12.12.2018 15:09
Происшествия 12.12.2018 15:09
1524 1 Обсудить
В Волжском женщина за рулем легковушки сбила школьницу и скрылась с места ДТП12.12.2018 14:47
Происшествия 12.12.2018 14:47
1761 2 Обсудить
Двух студенток-первокурсниц сбили на пешеходном переходе в Волжском12.12.2018 14:22
Происшествия 12.12.2018 14:22
1258 1 Обсудить
Реклама