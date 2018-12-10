В Волжском за несуществующую услугу ЖКХ у пенсионерки сняли деньги с «похоронного» вклада

Общество 09.12.2018 08:32
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09.12.2018 08:32
В городе Волжский Волгоградской области у жителей квартир, оборудованных автономным отоплением, стали снимать с карт и вкладов деньги якобы в качестве задолженности за услуги ЖКХ. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, денег они лишились на основании судебных приказов, которые горожане уже устали отменять.
Однако Нине Борисовне Скляровой не повезло – ее не было в городе, а по возвращении ее ждал такой «сюрприз» - деньги, которая пенсионерка хранила на так называемом «похоронном» вкладе, в размере 17 тысяч рублей уже были списаны со счета. Такая же история произошла и с другими горожанами, которым не посчастливилось много лет назад оборудовать свои квартиры автономным отоплением. Люди платили за газовое отопление по индивидуальным счетчикам, но в 2016 году им вдруг выставили так называемые «долговые» квитанции с требованием заплатить и за централизованное отопление, которое они не получают. В итоге у некоторых волжан сумма «долга» доходила до нескольких десятков тысяч рублей.
Как выяснилось, в Волгоградской области в подобную ситуацию – с обязательством платить за несуществующую услугу ЖКХ – попали собственники более 1000 квартир. Они стали заложниками правового вакуума – ресурсники начисляли им плату, руководствуясь нормативными документами Минстроя РФ, по сути, обязывая людей дважды оплачивать услугу по отоплению – по индивидуальным счетчикам, исходя из потребленного газа, и за централизованное отопление, которым волжане не пользовались. Депутаты Волгоградской облдумы еще в прошлом году направили в федеральный центр обращение с просьбой разработать методику начисления платы для владельцев квартир, оборудованных автономной системой отопления, однако чиновники не торопятся это делать. Волжане пытались добиться справедливости сначала в городском суде, затем в областном, однако безрезультатно. Недавно они подали жалобу в Верховный суд РФ. Пока они могут положиться лишь на устные обещания ресурсников не взыскивать «долг» до разрешения вопроса в правовом поле, но, как оказалось, такие обещания не всегда срабатывают.
Нина Борисовна Склярова, между тем, сейчас вынуждена обивать пороги службы судебных приставов, банка, чтобы добиться возвращения снятых денег. Пенсионерка и так раздавлена тяжелой болезнью своего супруга, а тут еще на нее навалились и такие «хлопоты».
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