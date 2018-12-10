В Волгоградском ГДЮЦе отгремел мощный концерт в честь 100-летия системы допобразования















Грандиозным концертом накануне отметили в Волгоградском ГДЮЦе 100-летие государственной системы дополнительного образования. Как сообщает ИА «Высота 102», в динамичном театрализованном представлении воспитанники детско-юношеских центров города показали историю создания, становления и развития внешкольного образования страны. Лучшим педагогам отрасли депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко вручила почетные грамоты. «Труд педагогов дополнительного образования бесценный. Успех каждого ребенка зависит именно от них», - отметила Анна Александровна.

Депутат Госдумы рассказала присутствующим педагогам о подготовке на уровне федерации национального проекта «Образование», одним их ключевых направлений которого является система дополнительного образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» профильные учреждения получат финансирование.

В настоящее время в Волгоградской области работает около сотни учреждений дополнительного образования, в которых свои таланты раскрывают порядка 250 тысяч детей. Их обучением занимаются почти 3,5 тысячи педагогов. Новый импульс развитию волгоградская система дополнительного образования получила после завершения реконструкции государственного детско-юношеского центра, в стенах которого и состоялся праздник. Готовится к открытию еще одно уникальное образовательное пространство – технопарк «Кванториум». Планируется, что ежегодно постигать азы научной и технической деятельности здесь будут более 900 школьников.



