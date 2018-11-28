МегаФон возобновил работу интернет-магазина в Волгограде

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28.11.2018 15:13 Реклама
По данным Роспотребнадзора волгоградцы стали активнее делать онлайн-покупки. В лидерах продаж – одежда и обувь, товары для дома и мобильные устройства. «МегаФон» ответил на рост числа заказов открытием своего интернет-магазина.
Сегодня заработала обновленная торговая интернет-площадка оператора, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Кроме сотен моделей мобильных гаджетов и аксессуаров, здесь доступны подключения к «МегаФону», в том числе и при переходе с сохранением номера от других операторов, финансовые услуги, красивые номера.
Выбрать нужную комбинацию цифр можно по восьми критериям – например, чтобы она напоминала о дате рождения или была похожа на номер близкого человека. Пользоваться магазином могут и физические лица, и организации.
«Несколько лет назад мы уже делали пробный запуск интернет-магазина, но тогда практика показала, что он опередил время: волгоградцам было привычнее покупать SIM-карты или телефоны в салонах. Сегодня онлайн-торговля хорошо востребована, горожане пользуются услугами порядка 550 интернет-магазинов. Поэтому мы снова предлагаем клиентам этот формат. Причем вырос не только ассортимент, но и функционал нашего интернет-магазина –покупку можно сделать даже в кредит», — рассказывает руководитель территории продаж и обслуживания Волгоградского подразделения «МегаФон Ритейл» Сергей Первушкин.
Порадуют абонентов сроки и условия доставки. В пределах Волгограда покупку доставят бесплатно — в тот же день или, максимум, на следующий. Услуга осуществляется в интервале двух часов: клиенту позвонят и сообщат, когда именно ждать курьера. Конечно же, доступен самовывоз из любых салонов в Волгограде, Волжском и Камышине. Дополнительный пункт выдачи интернет-заказов будет работать в салоне оператора на улице КИМ, 7а по будням с 10 до 19 часов.
Ознакомиться с ассортиментом и возможностями интернет-магазина можно тут.
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