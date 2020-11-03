Экономика

Волгоградская область присоединилась к программе Ростсельмаш

Экономика 03.11.2020 09:09 Новости компаний
0
03.11.2020 09:09 Новости компаний


Компания Ростсельмаш собирает лучших операторов сельхозмашин России. Более 500 механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной программе «Ставим рекорды вместе». В их числе – аграрии Волгоградского региона. До окончания сбора заявок на участие в программе Ростсельмаш осталось чуть более месяца, сообщили ИА «Высота 102» в компании. 
«Если ты работаешь на тракторе RSM 2000-й серии или на современном зерноуборочном, кормоуборочном комбайне Ростсельмаш; если каждый день проходишь на своей технике все новые гектары полей, - присоединяйся! У тебя есть все шансы войти в команду лучших из лучших и получить главное вознаграждение – один из 30 легковых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D. Все участники программы получат подарочный “набор механизатора”», - предлагают поучаствовать представители ООО «Комбайны и тракторы».
В программе участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS; кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы 2000-й серии: RSM 2375 и RSM 2400.
Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной  экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении. 
Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин Ростсельмаш, достаточно выбрать номинацию и связаться с дилерским центром компании в регионе.
«Наш регион в этом проекте уже представляют 124 человека, но может быть еще больше. Мы продолжаем прием заявок на участие. Сейчас в полях начались осенние работы. Это хорошая возможность включиться в трудовое соперничество механизаторам, работающим на тракторах Ростсельмаш. Тем более что среди них немало настоящих профессионалов», - говорит Директор департамента сельскохозяйственной техники ООО «Комбайны и Тракторы», официального дилера Ростсельмаш  в Волгоградской области. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
03.11.2020 16:11
Экономика 03.11.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 14:03
Экономика 03.11.2020 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 13:58
Экономика 03.11.2020 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 13:23
Экономика 03.11.2020 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 09:39
Экономика 03.11.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 16:03
Экономика 02.11.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 14:00
Экономика 02.11.2020 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 12:09
Экономика 02.11.2020 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 12:07
Экономика 02.11.2020 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 11:13
Экономика 02.11.2020 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 08:30
Экономика 02.11.2020 08:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 08:20
Экономика 02.11.2020 08:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2020 11:28
Экономика 01.11.2020 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2020 16:49
Экономика 30.10.2020 16:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.10.2020 16:49
Экономика 30.10.2020 16:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:56
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернаторомСмотреть фотографии
16:31
Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикамСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде охранник украл из кабинета босса 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:34
В волгоградском облкомздраве пояснили необходимость похорон в черных мешках и в закрытых гробахСмотреть фотографии
14:38
Авария под Волгоградом: жестко столкнулись маршрутка, легковушка и автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
«Проверят на вменяемость»: односельчане изгонявшей бесов семьи в Волгоградской области рассказали о своих соседяхСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Опрос НПФ «Сафмар» выявил ключевой фактор при выборе инструмента сбережения для россиянСмотреть фотографии
13:58
Спикеры опорного вуза Волгоградской области примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020Смотреть фотографии
13:43
На видео с изгнанием бесов из ребенка отреагировала прокуратура Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгограде прощание с экс-губернатором Николаем Максютой пройдет с ограничениямиСмотреть фотографии
13:04
Губернатор и силовики секретно поговорили об обстановке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
Эксперты определили лидеров скорости интернетаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде экс-судье отсрочили на 14 лет тюремное наказание за смерть братьевСмотреть фотографии
12:00
Без просвета: коронавирус не сбавляет темпов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде умерла жертва аварии с участием водителя ПогосянаСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободуСмотреть фотографии
10:06
Прощай, Кириллыч: душевный фотоальбом экс-главы Волгоградской области Николая МаксютыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Олег Савченко выступил за приоритеты для волгоградских производителейСмотреть фотографии
09:28
Электробусы и новые трамваи до отдаленных поселков: власти Волгограда обрисовали светлое будущее городского транспортаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградская область присоединилась к программе РостсельмашСмотреть фотографии
08:57
Еще одна потеря: умерла профессор Волгоградского социально-педагогического университетаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде СК ищет свидетелей резонансного преступления из-за перепалки в родительском чатеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
В Волгограде расследуют страшное убийствоСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде бедового родственника Владимира Кадина не отпустили из-под стражиСмотреть фотографии
16:31
Космические перемены ожидают улицу возле парка Гагарина в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:03
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников, интересующихся искусственными интеллектом и анализом данныхСмотреть фотографии
15:23
200 тысяч рублей пассажиру заплатит «Волгоградский автобусный парк»Смотреть фотографии
14:10
Экс-губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде 5 ноябряСмотреть фотографии
14:00
«ЕвроХим» снижает углеродоемкость производствСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области мать троих погибших детей отправили в колониюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 