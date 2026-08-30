Волгоградцы получат новые трудовые гарантии с 1 сентября





Несколько категорий граждан получат дополнительные гарантии в связи с изменениями в Трудовом кодексе, которые начнут действовать с 1 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, новые меры защиты работников коснутся женщин с детьми до 3 лет, участников СВО, работников вредных производств и тех, кто пострадал от ЧС.

В частности, работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет и тем, кто воспитывает несовершеннолетних без матери. Ранее такая мера действовала только для россиянок с детьми до полутора лет. За нарушение этой нормы грозит штраф до 50 тысяч.



Также корректировка кодекса позволит защитить права бывших участников СВО при сокращении штата.



Ранее сообщалось о других изменениях в Трудовом кодексе. Например, вызвать из отпуска работников с вредными условиями труда можно лишь в исключительных случаях – при ЧС и последствиях стихийного бедствия.



Кроме того, малому бизнесу разрешено заключать срочные трудовые договоры и нанимать до 70 человек. Ранее было разрешено нанимать так до 35 человек. При этом для организаций розничной торговли и бытового обслуживания лимит не увеличен – 20 человек.



