Как волгоградцам избавиться от рекламных звонков: список советов





Уставшие от рекламных звонков и спам-рассылок волгоградцы могут избавить себя от нежелательного общения и получения ненужной информации. Эксперты объясняем.рф дали дельные советы по данному поводу.

В частности, рекомендуется не оставлять свой номер в публичном доступе, также внимательно читать условия согласия при онлайн-регистрации и не ставить автоматически галочку.

Также можно настроить фильтр в телефоне. Для этого надо зайти в настройки → «АОН и спам» и включить фильтрацию. Поможет в этой ситуации и приложение-определитель. Такие сервисы (например, Яндекс с Алисой, Kaspersky Who Calls, Truecaller) сверяют входящий номер с большой базой и предупреждают, если звонок похож на спам или может быть мошенническим.



Помочь избавиться от спам-рассылок может и оператор связи. У многих есть сервисы вроде «Антиспам» или «Защитник» - такая функция блокирует подозрительные вызовы. Они прогоняют номера через свою базу и могут автоматически их блокировать. А с прошлого года можно пожаловаться своему оператору связи на нежелательные звонки с помощью письменного заявления. В случае продолжения звонков необходимо обратиться в ФАС.



