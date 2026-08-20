Под Волгоградом произвели баранину из неучтенных овец

В Николаевском районе Волгоградской области специалисты Россельхознадзора обнаружили мясо, полученное от скота, не стоящего на учете. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, на площадку индивидуального предпринимателя по транспортным электронным ветеринарным сопроводительным документам поступили туши охлажденной баранины. Однако владелец животных в системе «Хорриот» не зарегистрирован. Соответственно, бараны на учете не состояли. Таким образом, нарушена прослеживаемость подконтрольных товаров, сделали вывод специалисты.