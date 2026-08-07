На смартфонах волгоградцев отключат важную функцию





Google собирается отключить функцию голосового помощника Google Assistant. Пользователи не смогут переключаться на него через смартфон, планшет или другие устройства. В компании планируют начать отключение с 4 сентября.

В настоящее время опция переключения на Google Assistant остаётся доступной в приложении Gemini. Gemini также появится на устройствах Google TV, колонках Google Home и умных дисплеях.

Напомним, о планах компании по отключению голосового помощника на смартфонах было известно еще в прошлом году. Однако затем их сместили на 2026 год.



