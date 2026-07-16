100 водолазов ищут в Волге технику времен ВОВ





В Волгограде стартовала подводная поисковая экспедиция «Донской Фронт 2026», приуроченная к 81-й годовщине Победы и проводится при поддержке президентского гранта.

Вахта продлится до 30 июля в акватории Волги, в том же районе, где ранее обнаружили бронекатер «БК-31». В работах задействованы около 100 человек – водолазы из волгоградского поискового отряда и других регионов России.

Организаторами масштабных поисков выступили региональное отделение ДОСААФ, центр патриотического воспитания «Виктория» и поисковая организация «Наследие».

Экспедиция проводится уже третий год подряд. За предыдущие сезоны участники нашли два самоходных понтона, баркас, несколько барж и один самолёт.