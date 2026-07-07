В Волгограде отменен концерт певца Navai





В Волгограде по неизвестным причинам отменен концерт российского исполнителя Navai. В новом анонсе предстоящих концертов певца неожиданно исчез город герой.

Концерт в Волгограде должен был состояться 18 июля на площадке выставочного комплекса «Экспоцентр». Об этом артист объявил в своих соцсетях еще 4 июня. Однако в новой афише, появившейся в аккаунте певца 4 июля, город-герой уже не значится в списках.





Причину отмены или переноса концерта Navai официально не объявлял. На сайте по покупке билетов также нельзя купить билеты.

Фото и скриншоты: Navai / vk.com